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15 ноября

Открыт новый приближающийся к Земле астероид

Lenta.ru

Отечественный астроном Леонид Еленин из Института прикладной математики РАН открыл новый приближающийся к Земле астероид. Об этом сообщают «Известия».

Открыт новый приближающийся к Земле астероид
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, диаметр объекта под названием 2022 VG2 составляет примерно от 13 до 31 метра. Выявить его удалось благодаря российскому телескопу ОРИ-40, который располагается в монгольской обсерватории Хурелтогот. Пока что точную массу и форму космического тела не смогли определить.

Распознать астероид получилось на скорости около 50 угловых секунд в минуту, что делает его объектом, зафиксированным на самой быстрой скорости: предыдущие двигались со скоростью 4-5 угловых секунд в минуту. После публикации полученных данных на сервисе NEOCP 2022 VG2 подтвердили десятки обсерваторий из России, США и стран Европы.

Астероид был классифицирован как сближающийся с Землей (АСЗ) семейства Аполлона, то есть пересекающих орбиту нашей планеты.

В ноябре 2022 года группа астрономов из разных стран обнаружила крупнейший и потенциально опасный астероид за последние восемь лет.

Наука и техника,Математика,Леонид Еленин,Амурский судостроительный завод,РАН,
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