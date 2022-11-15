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1 час назад

Ученые зафиксировали два полярных сияния на Марсе одновременно

Газета.Ru

Орбитальный аппарат MAVEN зафиксировал на Марсе одновременно два типа полярного сияния. Об этом сообщает Space.com.

На Марсе зафиксировали два полярных сияния одновременно
Фото: NASANASA

Полярное сияние — это люминесценция верхних слоев атмосферы под действием заряженных частиц солнечного ветра. Оно возникает как на Земле, так и на других планетах.

Аппарат NASA MAVEN-1 («Исследование марсианской атмосферы и летучих веществ») зафиксировал необычное полярное сияния над Марсом, самое яркое за все 8 лет работы аппарата, возникшее из-за солнечной вспышки 27 августа. «Используя модели космической погоды распространения выбросов корональной массы [Cолнца], мы определили, когда этот материал долетит до Марса, — сказала Кристина Ли, научный сотрудник миссии MAVEN из Калифорнийского университета в Беркли . Это позволило команде MAVEN предвидеть некоторые захватывающие возмущения в атмосфере Марса из-за столкновений с ним корональной массы и заряженных частиц».

В результате одновременно возникло сияние двух типов. Первым типом было протонное полярное сияние, наблюдаемое на дневной стороне Марса. Оно возникло из-за сезона пылевых бурь, благодаря которым частички воды поднимаются в верхние слои атмосферы, расщепляются, ионизируются и превращаются в протоны (ядра атома водорода). Когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с этими атмосферными протонами, они производят ультрафиолетовое свечение.

Одновременно с этим над ночной стороной возникло диффузное полярное сияние. Магнитное поле солнечного ветра серьезно меняет форму из-за взаимодействия с планетой, «окутывая» ее, и диффузное сияние вызывается заряженными частицами, проследовавшими вдоль силовых линий магнитного поля солнечного ветра к другой стороне планеты.

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