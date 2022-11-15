На Марсе зафиксировали два полярных сияния одновременно

Орбитальный аппарат MAVEN зафиксировал на Марсе одновременно два типа полярного сияния. Об этом сообщает Space.com.

Фото: NASA NASA

Полярное сияние — это люминесценция верхних слоев атмосферы под действием заряженных частиц солнечного ветра. Оно возникает как на Земле, так и на других планетах.

Аппарат NASA MAVEN-1 («Исследование марсианской атмосферы и летучих веществ») зафиксировал необычное полярное сияния над Марсом, самое яркое за все 8 лет работы аппарата, возникшее из-за солнечной вспышки 27 августа. «Используя модели космической погоды распространения выбросов корональной массы [Cолнца], мы определили, когда этот материал долетит до Марса, — сказала Кристина Ли, научный сотрудник миссии MAVEN из Калифорнийского университета в Беркли . Это позволило команде MAVEN предвидеть некоторые захватывающие возмущения в атмосфере Марса из-за столкновений с ним корональной массы и заряженных частиц».

В результате одновременно возникло сияние двух типов. Первым типом было протонное полярное сияние, наблюдаемое на дневной стороне Марса. Оно возникло из-за сезона пылевых бурь, благодаря которым частички воды поднимаются в верхние слои атмосферы, расщепляются, ионизируются и превращаются в протоны (ядра атома водорода). Когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с этими атмосферными протонами, они производят ультрафиолетовое свечение.