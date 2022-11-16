Россия поможет подготовить первую женщину-космонавта к полету в космос

Россия и Монголия на экспертном уровне обсуждают технические аспекты подготовки и полета монгольской женщины-космонавта в космос. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса во вторник.
«В настоящее время на экспертном уровне стороны активно обсуждают технические аспекты реализации указанного проекта, в частности механизм и критерии отбора потенциальных кандидатов в космонавты, условия их подготовки, научную программу планируемого полета, а также сроки его реализации», — отметили в пресс-службе.
В госкорпорации подчеркнули, что проект по подготовке первой женщины-космонавта Монголии является одним из приоритетных направлений взаимодействия в области космоса между странами.
Во вторник в Москве состоялось 24-е заседание российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Отдельное внимание стороны уделили перспективам развития взаимодействия в области космоса.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам заседания российско-монгольской межправительственной комиссии сообщила журналистам, что Россия и Монголия договорились о подготовке первой монгольской женщины-космонавта.