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22 минуты назад

Россия поможет подготовить первую женщину-космонавта из Монголии к полёту в космос

Большая Азияиещё 4

Россия и Монголия на экспертном уровне обсуждают технические аспекты подготовки и полета монгольской женщины-космонавта в космос. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса во вторник.

Россия поможет подготовить первую женщину-космонавта к полету в космос
Фото: ТАССТАСС

«В настоящее время на экспертном уровне стороны активно обсуждают технические аспекты реализации указанного проекта, в частности механизм и критерии отбора потенциальных кандидатов в космонавты, условия их подготовки, научную программу планируемого полета, а также сроки его реализации», — отметили в пресс-службе.

В госкорпорации подчеркнули, что проект по подготовке первой женщины-космонавта Монголии является одним из приоритетных направлений взаимодействия в области космоса между странами.

Во вторник в Москве состоялось 24-е заседание российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Отдельное внимание стороны уделили перспективам развития взаимодействия в области космоса.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам заседания российско-монгольской межправительственной комиссии сообщила журналистам, что Россия и Монголия договорились о подготовке первой монгольской женщины-космонавта.

Наука и техника,Виктория Абрамченко,
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