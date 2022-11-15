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56 минут назад

Россиян предупредили о распространенном виде мошенничества в Telegram

Lenta.ruиещё 1

Директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов предупредил россиян о частом виде мошенничества в мессенджере Telegram. В беседе с «Известиями» IT-эксперт рассказал, что на платформе стали распространяться ссылки на сайты по сбору данных пользователей.

Россиян предупредили о распространенном виде мошенничества в Telegram
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чернов напомнил, что Telegram, как и другие мессенджеры, является одним из каналов связи, в которой злоумышленники применяют методы социальной инженерии.

«Один из способов мошенничества — это рассылка фейковых сайтов по сбору данных пользователей. Так, в начале февраля появились чат-боты, где можно ввести персональных данных военнослужащих и [якобы] узнать, не попали ли они в плен», — отметил эксперт.

Говоря о том, как Telegram используют мошенники, Чернов обратил внимание на то, что пользователи, рассылающие вредоносные ссылки, могут сохранять анонимность: мессенджер позволяет рассылать сообщения без определения номера телефона, в результате чего потенциальная жертва мошенников видит только логин собеседника.

«Для безопасного пользования Telegram, как любым другим мессенджером, важно соблюдать простые правила безопасного использования интернета: не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить персональные данные», — дал рекомендации Чернов.

В конце февраля на фоне начала спецоперации на Украине в Telegram распространились боты, предлагающие информацию о военнослужащих Вооруженных сил России (ВС РФ). Позже Роскомнадзор потребовал от мессенджера удалить соответствующий ресурс.

Наука и техника,Верховный суд,Роскомнадзор,
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