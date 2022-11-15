Люди уже могли найти червоточины в космосе

Физики из Софийского университета в Болгарии создали модель, которая поможет людям отличить червоточины от черных дыр. Работа ученых опубликована в журнале Physical Review D.

Фото: University of Colorado Boulder University of Colorado Boulder

Червоточина (кротовая нора) – это своеобразный космический туннель, ведущий из одной области пространства-времени в другую. Их существование допускается современной физикой, но подобные объекты еще не были обнаружены. Червоточины похожи на черные дыры, из-за схожести этих объектов ученые предположили, что люди уже могли найти кротовые норы.

Модель из ферромагнитной жидкости, созданная учеными, представляет собой «горло» кротовой норы. По словам физиков, частицы жидкости создают мощные электромагнитные поля, которые имеют свои траектории, похожие на те, что могут быть у червоточин. Отслеживание поляризованных радиоволн червоточины было бы трудно отличить от спиральных линий магнитных сил, окружающих черные дыры M87*и Стрельца A* (единственные черные дыры, которые удалось сфотографировать).