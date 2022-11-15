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29 минут назад

Китайцы выпустили клон iPhone за 4300 рублей

Ferra.ru

Китайская компания LeEco выпустила новый дешёвый клон iPhone — Y1 Pro+. Стоит он всего 499 юаней (около 4300 рублей по текущему курсу).

Китайцы выпустили клон iPhone за 4300 рублей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это цена за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. В основе смартфона лежит процессор Unisoc Tiger T610. Аппарат оснащён экраном диагональю 6,5 дюйма с вырезом под камеру на 5 Мп. Частота обновления дисплея достигает 60 Гц. Основная камера представлена сенсором на 8 Мп.

Смартфон питает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Он поддерживает зарядку мощностью 10 Вт.

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