Китайцы выпустили клон iPhone за 4300 рублей

Китайская компания LeEco выпустила новый дешёвый клон iPhone — Y1 Pro+. Стоит он всего 499 юаней (около 4300 рублей по текущему курсу).

Это цена за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. В основе смартфона лежит процессор Unisoc Tiger T610. Аппарат оснащён экраном диагональю 6,5 дюйма с вырезом под камеру на 5 Мп. Частота обновления дисплея достигает 60 Гц. Основная камера представлена сенсором на 8 Мп.