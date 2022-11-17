Тираннозавр был на 70% больше, чем считалось

Новое исследование палеонтологов из Канадского музея природы в Оттаве предполагает, что знаменитый T. rex мог быть на 70% больше, чем считалось ранее. Ученые представили свои результаты на ежегодной конференции Общества палеонтологии позвоночных в Торонто.

Фото: Газета.ру Газета.ру

В настоящее время самым большим тираннозавром за всю историю изучения является экземпляр по кличке «Скотти», который при жизни весил почти 9 тонн. Однако ученые предполагают, что на Земле могли жить особи гораздо крупнее.

Палеонтологи проанализировали данные о численности популяции и средней продолжительности жизни динозавра, чтобы создать компьютерную модель кривой роста рептилии. Они также рассмотрели различия в размерах тела, основанные на половых признаках (диморфизм).

«В итоге мы построили две модели — одну с нулевым диморфизмом и с сильно выраженным. Во втором случае T. rex мог достигать веса в 24 тонны, но мы отвергли эту модель. Первая предполагает, что самый крупный динозавр мог бы весить 15 тонн», – объяснили ученые.