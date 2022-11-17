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19 минут назад

Палеонтологи предположили, что тираннозавр был на 70% больше, чем считалось

Газета.Ruиещё 1

Новое исследование палеонтологов из Канадского музея природы в Оттаве предполагает, что знаменитый T. rex мог быть на 70% больше, чем считалось ранее. Ученые представили свои результаты на ежегодной конференции Общества палеонтологии позвоночных в Торонто.

Тираннозавр был на 70% больше, чем считалось
Фото: Газета.руГазета.ру

В настоящее время самым большим тираннозавром за всю историю изучения является экземпляр по кличке «Скотти», который при жизни весил почти 9 тонн. Однако ученые предполагают, что на Земле могли жить особи гораздо крупнее.

Палеонтологи проанализировали данные о численности популяции и средней продолжительности жизни динозавра, чтобы создать компьютерную модель кривой роста рептилии. Они также рассмотрели различия в размерах тела, основанные на половых признаках (диморфизм).

«В итоге мы построили две модели — одну с нулевым диморфизмом и с сильно выраженным. Во втором случае T. rex мог достигать веса в 24 тонны, но мы отвергли эту модель. Первая предполагает, что самый крупный динозавр мог бы весить 15 тонн», – объяснили ученые.

Однако исследователи подчеркивают, что пока никаких окаменелостей, подтверждающих, что такие крупные тираннозавры могли жить, найдено не было. Поэтому модель нельзя считать достоверной.

Наука и техника,Чудом выжившие,
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