Физики рассказали, чем грозит царапина на тефлоновой сковороде

Поцарапанная поверхность тефлоновой сковороды является источником большого количества частиц микропластика. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на научную статью в Science of The Total Environment.

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Многие антипригарные сковородки покрыты слоем политетрафторэтилен, более известного под торговой маркой тефлон. Этот материал обладает скользкой поверхностью, и к нему практически не пригорает пища при жарке. В то же время, тефлон, как и многие другие пластики, при употреблении внутрь в больших количествах в виде микропластика может оказывать вредоносное воздействие на человека. При этом производители утверждают, что неповрежденная тефлоновая поверхность безопасна для приготовления пищи, но категорически запрещают ее царапать или перегревать.

Ученые из австралийского Университета Ньюкасла решили выяснить, насколько опасно появление царапин на тефлоновой сковороде. Оказалось, что единичная пятисантиметровая царапина приводит к выделению до 2,3 млн частиц микропластика за один сеанс приготовления пищи. Это удалось выяснить с помощью рамановской спектроскопии. При этом частицы микропластика в больших количествах попали и на имитатор пищи, следовательно, в случае готовки реальной еды были бы съедены.