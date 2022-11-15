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40 минут назад

Независимость стоит дорого: во сколько России обойдётся создание собственных чипов

Ferra.ru

Аналитики компании «Яков и Партнёры» опубликовали свежий отчёт. В нём они назвали сумму, которую России придётся потратить, чтобы успешно импортозаместить зарубежные микрочипы.

Во сколько России обойдётся создание собственных чипов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что для этих целей придётся инвестировать от 400 до 500 млрд рублей до 2030 года. При этом эксперты уточнили, что инвестиции должны приходиться преимущественно на капитальные затраты, усовершенствование существующих производственных площадок, а также на создание новых линий по производству.

Всё это приведёт к развитию отрасли на базовом уровне. А это, в свою очередь, позволит создать фундамент для перехода на более современные технологические процессы, отказавшись по итогу от какого-либо импорта.

В ближайшие пять лет совокупный спрос на чипы в России может вырасти в два раза и достигнуть 60 000 пластин в месяц, а в 2030–2035 годы может превысить отметку в 100 000 — 150 000 пластин ежемесячно. «Яков и Партнёры»

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