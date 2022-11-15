Ученые предполагают, что Тритон может быть «океаническим миром»

Ученые считают, что Тритон, самый большой спутник Нептуна, может оказаться «океаническим миром». Исследователи предполагают, что на Тритоне под твердой коркой льда может находиться океан с жидкой водой.

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«Если это так, и если мы сможем когда-нибудь достичь этого океана и найти жизнь, это расширит обитаемую зону до пояса Койпера, а не только до внутренней части Солнечной системы. Это имеет глубокие последствия как для нашей Солнечной системы, так и для экзопланет», – сказала доктор Кэндис Хансен-Кохарчек, планетолог.

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Тритон является лишь третьим известным планетарным телом в Солнечной системе, обладающим вулканической активностью, помимо Земли и спутника Юпитера Ио. В отличие от гейзеров Энцелада, которые, как полагают, вызваны приливным нагревом, гейзеры Тритона являются результатом солнечного нагрева. Тусклый солнечный свет заставляет замороженный азот на поверхности луны медленно таять и в конечном итоге извергаться. Активная геология также объясняет отсутствие кратеров на его поверхности.

«У Тритона азотная атмосфера, которая сезонно замерзает в полярных шапках», – сказала доктор Хансен-Кохарчек. – «У Земли также есть атмосфера, состоящая в основном из азота — можете ли вы представить, если бы наша атмосфера замерзла зимой? Однако атмосфера Тритона разрежена, дуют ветры и разносят частицы по поверхности».

«Вояджер-2» является единственным космическим аппаратом, посетившим Тритон еще в 1989 году. Другая миссия НАСА для изучения Тритона, известная как TRIDENT, была выбрана в качестве финалиста в 2020 году, но в конечном итоге была отклонена в финальном отборочном туре НАСА в 2021 году.