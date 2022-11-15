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8 минут назад

Россиянам рассказали об ускоряющей работу Wi-Fi секретной настройке роутера

Газета.Ru

Портал Hi-Tech Mail.ru рассказал, как ускорить домашний Wi-Fi с помощью секретной настройки роутера.

Россиянам рассказали об ускоряющей работу Wi-Fi секретной настройке роутера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что немногие пользователи знают, что одной из причин плохой скорости соединения может служить загруженность используемого канала связи. Такая проблема, как правило, наблюдается в многоквартирных домах, где установлено большое количество роутеров.

Проверить загруженность каналов можно с помощью программы Wi-Fi Analyzer, которую можно бесплатно скачать из магазина приложений Microsoft для Windows. После установки приложения необходимо перейти в раздел «Анализ», где отображаются все подключенные роутеры. Чем выше пик графика, тем мощнее сигнал роутера и выше потенциальная скорость интернет-соединения.

Пользователю необходимо определить один из пустых каналов и переключиться на него. Для этого необходимо перейти в панель администратора домашнего роутера, введя в адресную строку браузера необходимый IP-адрес, например 192.168.1.1 или 192.168.0.1. Как правило, адрес обозначается на стикере на корпусе роутера.

Открыв страницу управления, нужно перейти во вкладку «Сеть» или «Wi-Fi» в зависимости от производителя устройства, и изменить номер канала на более свободный. После перезагрузки роутера пользователям рекомендуется заново проверить загруженность выбранного канала в приложении Wi-Fi Analyzer.

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