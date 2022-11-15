Астрофизики выяснили, что нейтронные звезды бывают двух "сортов"

Структура нейтронной звезды серьезно меняется в зависимости от ее массы. Об этом сообщает пресс-служба Франкфуртского университета.

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Нейтронные звезды — это класс астрономических объектов из экзотической материи. Они образуются в результате взрывов сверхновых, если массы исходной звезды недостаточно для превращения в черную дыру. При этом диаметр этих объектов невелик и не превышает пару десятков километров. Нейтронную звезду окружает твердая оболочка из электронов и ядер атомов, а внутри находится материя, состоящая из нейтронов — вырожденный Ферми-газ очень высокой плотности. Свойства этих субстанций физикам известны лишь по результатам теоретических изысканий и математического моделирования.

Лучиано Реццолла из Франкфуртского университета и коллеги проанализировали данные о вспышке GW170817, порожденной слиянием двух нейтронных звезд. С помощью этих данных они проверили работу множества компьютерных моделей недр нейтронной звезды и выделили наиболее подходящие и непротиворечивые. Главным выводом их исследования стало наблюдение, что легкие нейтронные звезды, чья масса превышает солнечную не более чем в 1,7 раза, должны обладать относительно «мягкой» оболочкой и твердыми внутренними слоями, а более массивные объекты имеют твердую внешнюю оболочку и «мягкую» сердцевину.