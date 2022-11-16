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7 минут назад

Спрос на iPhone в России упал до исторического минимума

Газета.Ruиещё 2

В России снизились цены на смартфоны iPhone из-за того, что спрос на мобильные устройства от Apple в стране упал до своего исторического минимума, рассказал РИА Новости аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Спрос на iPhone в России упал до исторического минимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть официальные поставки, есть серый рынок. Серый рынок отличается на 30% — там устройства дешевле. Но вообще ажиотажа нет, люди потихоньку пересаживаются на Android», — заверил специалист.

Отмечается, что на этапе предзаказа цены на iPhone 13 Pro в 2021 году начинались от 99 999 руб., а на iPhone 13 Pro Max — от 109 999 руб. В настоящее время минимальная цена у ритейлера на iPhone 13 Pro — 86 499 руб., а на iPhone 13 Pro Max — 94 999 руб.

Снизились цены и на более раннее поколение смартфонов Apple. На отечественных маркетплейсах продавцы предлагают приобрести модели и по еще более низким ценам.

Ранее россиянин рассказал, что купил новый смартфон iPhone 4 в 2022 году, чтобы проверить, как себя поведет гаджет, вышедший 12 лет назад.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Apple,
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