Бюджетный смартфон Realme станет самым "безрамочным" на рынке

Компания Realme опубликовала тизер смартфона 10 Pro, который получит самые узкие боковые рамки на рынке, сообщает портал mobiltelefon.

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Отмечается, что ширина боковых рамок Realme 10 Pro составит всего 1 мм. При этом данные о верхней и нижней границах не сообщаются.

Известно, что новинка получит плоский дисплей без каких-либо закруглений. Подробные характеристики и информация о стоимости новинки пока не раскрываются.

В начале ноября бренд также сообщал, что старшая модель серии, Realme 10 Pro+, получит самый узкий «подбородок» на рынке. Так, высота нижней рамки составит 2,33 мм.

Старшая модель, по слухам, получит новый чип MediaTek Dimensity 1080 и AMOLED-экран с загнутыми краями.