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40 минут назад

Бюджетный смартфон Realme станет самым "безрамочным" на рынке

Газета.Ru

Компания Realme опубликовала тизер смартфона 10 Pro, который получит самые узкие боковые рамки на рынке, сообщает портал mobiltelefon.

Бюджетный смартфон Realme станет самым "безрамочным" на рынке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что ширина боковых рамок Realme 10 Pro составит всего 1 мм. При этом данные о верхней и нижней границах не сообщаются.

Известно, что новинка получит плоский дисплей без каких-либо закруглений. Подробные характеристики и информация о стоимости новинки пока не раскрываются.

В начале ноября бренд также сообщал, что старшая модель серии, Realme 10 Pro+, получит самый узкий «подбородок» на рынке. Так, высота нижней рамки составит 2,33 мм.

Старшая модель, по слухам, получит новый чип MediaTek Dimensity 1080 и AMOLED-экран с загнутыми краями.

Презентация линейки Realme 10 Pro в Китае состоится 17 ноября. О доступности смартфонов в России пока не сообщается.

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