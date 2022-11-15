Абоненты Yota получат безлимитный трафик для онлайн-шопинга

«По данным аналитиков Yota, за последние 15 месяцев объемы трафика на сервисы из категории «Маркетплейсы» увеличились на 70%, а количество пользователей выросло на 35%. Опция станет незаменимой для тех, кто активно пользуется маркетплейсами, ведь на фото- и видеоконтент в карточках товара тратится все больше трафика. Особенно актуально предложение в период ноябрьских и предновогодних распродаж», — отметила директор по продуктам Yota Наталья Смагина.