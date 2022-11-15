Абоненты Yota получат безлимитный трафик для онлайн-шопинга

Федеральный мобильный оператор Yota запускает новую опцию — безлимитный трафик на категорию мобильных приложений «Маркетплейсы».
Трафик даст неограниченный доступ к сервисам Ozon, AliExpress, Wildberries, «Яндекс Маркет», Lamoda, «СберМегаМаркет», «Авито», «Юла», KazanExpress и Joom. Опцию можно подключить в мобильном приложении как дополнительную услугу к любому тарифу.
«По данным аналитиков Yota, за последние 15 месяцев объемы трафика на сервисы из категории «Маркетплейсы» увеличились на 70%, а количество пользователей выросло на 35%. Опция станет незаменимой для тех, кто активно пользуется маркетплейсами, ведь на фото- и видеоконтент в карточках товара тратится все больше трафика. Особенно актуально предложение в период ноябрьских и предновогодних распродаж», — отметила директор по продуктам Yota Наталья Смагина.
Ранее оператор «МегаФон» предоставлял своим абонентам бесплатный доступ на крупнейшие маркетплейсы в день распродаж 11 ноября. По сообщению оператора, в дни распродаж трафик таких площадок традиционно взлетает в полтора-два раза.
По статистике, наибольшим спросом у россиян в дни распродаж пользуются одежда и обувь, вторая по популярности категория — бытовая техника и электроника, также активно покупают детские товары и книги.