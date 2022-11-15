Геологи зафиксировали извержение подводного вулкана в Тихом океане

Специалисты Геологической службы США подозревают, что в Тихом океане в районе Северных Марианских островов извергается вулкан. Об этом говорится на сайте службы.

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Подводный вулкан Ахий начал извергаться в середине октября. Активность была зафиксирована гидроакустическими датчиками примерно в 2000 км от острова Уэйк. С помощью Геофизической лаборатории на Таити и данных сейсмических станций на Гуаме и в Японии ученые определили ее источник. Однако специалисты не могут это подтвердить, так как вулкан недоступен.

«Вблизи подводного вулкана Ахий нет местных станций мониторинга, что ограничивает нашу способность обнаруживать и характеризовать там вулканические волнения. Мы будем продолжать внимательно следить за имеющимися сейсмическими и спутниковыми данными», — отметили ученые.