Геологи зафиксировали извержение подводного вулкана в Тихом океане

Специалисты Геологической службы США подозревают, что в Тихом океане в районе Северных Марианских островов извергается вулкан. Об этом говорится на сайте службы.
Подводный вулкан Ахий начал извергаться в середине октября. Активность была зафиксирована гидроакустическими датчиками примерно в 2000 км от острова Уэйк. С помощью Геофизической лаборатории на Таити и данных сейсмических станций на Гуаме и в Японии ученые определили ее источник. Однако специалисты не могут это подтвердить, так как вулкан недоступен.
«Вблизи подводного вулкана Ахий нет местных станций мониторинга, что ограничивает нашу способность обнаруживать и характеризовать там вулканические волнения. Мы будем продолжать внимательно следить за имеющимися сейсмическими и спутниковыми данными», — отметили ученые.
Ахий расположен в Тихом океане, в 18 км к юго-востоку от Марианских островов, на глубине 137 метров. Подводный вулкан является частью Марианской островной дуги, которая представляет собой цепь из более чем 60 действующих вулканов, протянувшихся почти на 1000 км к западу параллельно Марианской впадине.