Российские ученые нашли способ создания сверхточных структур на алмазе

В современном мире алмазы используются не только как украшение или в качестве режущей кромки инструментов. На их основе изготавливают оптические или электронные компоненты, и для этого им необходимо придать определенную форму с высокой точностью, создать микроструктуру. Зачастую для этого используют метод лазерной абляции, при котором мощные импульсы поэтапно испаряют часть поверхности.

Специалисты Физического института имени П.Н. Лебедева РАН исследовали, как на этот процесс влияет направление поляризации света лазера. Поляризованным физики называют свет, электромагнитные волны которого колеблются в одной плоскости, параллельной лучу. В ходе экспериментов по абляции поляризацию лазера меняли — постепенно поворачивали ее плоскость — и смотрели, как это влияет на возникающее в алмазе углубления. Оказалось, что при одинаковой мощности в зависимости от поляризации радиус кратеров может варьироваться приблизительно от 0,5 до 1,4 микрометров, то есть кратеры могли отличаться по размеру почти в три раза.