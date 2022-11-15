На Солнце заметили гигантскую «змею»

Космический аппарат Solar Orbiter запечатлел необычное явление на Солнце. Оно похоже на «змею», проскользнувшую по поверхности звезды, сообщает Европейское космическое агентство.
На самом деле «змея» представляет собой поток холодных атмосферных газов, которые пробивались сквозь магнитное поле. Аппарат зафиксировал ее 5 сентября 2022 года – в то время он летел к Солнцу, чтобы достичь максимального сближения 12 октября.
Изображения «змеи» были сделаны с помощью инфракрасного тепловизора. Ученые определили, что ей потребовалось около трех часов, чтобы проследовать от одной стороны Солнца к другой. С учетом размеров светила, она двигалась со скоростью около 170 километров в секунду.
Дальнейшие исследования показали, что «змея» вырвалась из активной области на поверхности Солнца. Позднее в этой области произошло извержение, в ходе которого миллиарды тонн плазмы были выброшены в космос. Очевидно, «змея» была его предшественницей.
Близкие наблюдения за Солнцем позволяют лучше понять природу таких явлений, как солнечные вспышки и выбросы. Ученые отметили, что плазма от извержения случайно прошла над солнечным зондом NASA Parker, и он успел измерить содержимое выброса.
Ранее зонд Solar Orbiter впервые зафиксировал магнитные колебания на Солнце. Эти явления известны как магнитные переключатели.