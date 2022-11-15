На Солнце заметили гигантскую «змею»

Космический аппарат Solar Orbiter запечатлел необычное явление на Солнце. Оно похоже на «змею», проскользнувшую по поверхности звезды, сообщает Европейское космическое агентство.

Фото: NASA NASA

На самом деле «змея» представляет собой поток холодных атмосферных газов, которые пробивались сквозь магнитное поле. Аппарат зафиксировал ее 5 сентября 2022 года – в то время он летел к Солнцу, чтобы достичь максимального сближения 12 октября.

Изображения «змеи» были сделаны с помощью инфракрасного тепловизора. Ученые определили, что ей потребовалось около трех часов, чтобы проследовать от одной стороны Солнца к другой. С учетом размеров светила, она двигалась со скоростью около 170 километров в секунду.

Дальнейшие исследования показали, что «змея» вырвалась из активной области на поверхности Солнца. Позднее в этой области произошло извержение, в ходе которого миллиарды тонн плазмы были выброшены в космос. Очевидно, «змея» была его предшественницей.

Близкие наблюдения за Солнцем позволяют лучше понять природу таких явлений, как солнечные вспышки и выбросы. Ученые отметили, что плазма от извержения случайно прошла над солнечным зондом NASA Parker, и он успел измерить содержимое выброса.