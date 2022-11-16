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17 минут назад

MrBeast обогнал PewDiePie и стал самым популярным блогером на YouTube

Чемпионат.comиещё 1

На YouTube произошло невероятное — с первого места по числу подписчиков сместили шведского блогера PewDiePie со 111 млн зрителей. Его место занял американский автор контента под ником MrBeast — его канал приближается к 112 млн фолловеров.

MrBeast обогнал PewDiePie и стал самым популярным блогером на YouTube
Фото: ОТРЫВОК ИЗ ВИДЕО С КАНАЛА MRBEASTОТРЫВОК ИЗ ВИДЕО С КАНАЛА MRBEAST

Теперь это самый популярный одиночный блогер в мире — лидерство по общему количеству подписчиков всё ещё удерживает индийский лейбл T-Series. У него 229 млн подписчиков.

MrBeast (настоящее имя Джеймс Дональдсон) — один из самых популярных блогеров на YouTube по количеству просмотров, который выпускает разнообразные видеочелленджи и другой развлекательный контент. Самым популярным видео на канале стал ролик с воссозданием сериала «Игра в кальмара» — 303 млн просмотров. Интересно, что Дональдсон переводит все свои видео в том числе и на русский язык: ролики автора можно посмотреть как с субтитрами, так и с озвучкой.

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