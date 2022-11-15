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41 минуту назад

Баг в tvOS 16.1 приводит к потери памяти в приставках Apple на 128 ГБ

Газета.Ru

Пользователи ТВ-приставок Apple жалуются на ошибку в tvOS 16.1, которая приводит к тому, что в Apple TV с объемом памяти 128 ГБ заканчивается место при заполнении 64 ГБ. Об этом сообщает портал Macrumors.

Владельцы Apple TV жалуются на «потерю памяти»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что ошибка в операционной системе tvOS 16.1 замечена у пользователей актуальных моделей Apple TV 4K на 128 ГБ. Как только хранилище приставки заполняется на 64 ГБ, при попытке загрузить новое приложение выскакивает сообщение о нехватке памяти.

Единственным решением пока остается удаление неиспользуемых приложений. Причем в бета-версии tvOS 16.2 баг не был исправлен. Компания из Купертино пока никак не прокомментировала ситуацию.

Apple TV 4K с хранилищем на 128 ГБ компания оценила в $150 (около 9 тыс. руб). Это старшая модель в линейке. ТВ-приставка была представлена 18 октября вместе с iPad 10 и iPad Pro M2.

Наука и техника,Apple,
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