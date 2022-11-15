Ученые выяснили, как появился Большой Барьерный риф

Ученые из Стокгольмского университета установили, что Большой Барьерный риф у берегов Австралии появился из-за острова Фрейзер. Работа ученых опубликована в журнале Nature Geoscience.
Риф возник примерно 500 тыс. лет назад во времена, когда условия не подходили для активного роста кораллов. Это вводило ученых в замешательство, так как они долго не могли установить причины столь обширного разрастания.
Однако теперь исследователи считают, что ключевую роль в этом сыграл песчаный остров Фрейзер площадью 1,7 тыс. км 2. Остров стал естественной преградой от песка, который в условиях отсутствия острова из-за северного течения засыпал бы место образования рифа. Кроме того, песок бы поглощал богатые карбонатами отложения, необходимые для роста кораллов.
Ученые проверили анализ пород с острова, который показал, что Фрейзер появился 0,7-1,2 млн лет назад — за несколько сотен тысяч лет до возникновения Большого Барьерного рифа.