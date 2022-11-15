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33 минуты назад

Xiaomi вместо Apple: российские магазины начали закрывать фирменные зоны производителя iPhone

Ferra.ru

Российские магазины начали закрывать бренд-зоны и фирменные витрины Apple. Вместо них открываются точки продаж китайских и турецких производителей.

Российские магазины закрывают фирменные витрины iPhone
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, в одном из магазинов «М.Видео» витрину Apple заменила бренд-зона со смартфонами Xiaomi. При этом ретейлер продолжает торговать iPhone, ввезёнными по параллельному импорту. В магазинах также появились первые зоны для торговых марок из Китая и Турции — Hisense, Grundig, Realme, Tecno и других.

Отмечается, что спрос на технику той или иной торговой марки в магазине, где есть её бренд-зона, на 20–35% выше.

Наука и техника,М.Видео,Apple,
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