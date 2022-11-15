Российские магазины закрывают фирменные витрины iPhone

Так, в одном из магазинов «М.Видео» витрину Apple заменила бренд-зона со смартфонами Xiaomi. При этом ретейлер продолжает торговать iPhone, ввезёнными по параллельному импорту. В магазинах также появились первые зоны для торговых марок из Китая и Турции — Hisense, Grundig, Realme, Tecno и других.