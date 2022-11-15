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51 минуту назад

Первый полет ракеты SLS по лунной программе состоится 16 ноября

Газета.Ruиещё 1

Первый полет Artemis 1 ракеты SLS должен состояться 16 ноября, несмотря на повреждение ураганом «Николь». Об этом сообщает Space.com.

Первый полет ракеты SLS по лунной программе состоится 16 ноября
Фото: Газета.RuГазета.Ru

SLS — это сверхтяжелая ракета для дальних космических миссий с полезной нагрузкой более 100 тонн, построенная на основе деталей Space Shuttle. По задумке, это должно было сделать разработку дешевой, простой и быстрой, но в действительности первый запуск SLS постоянно переносился (одной из первоначальных дат был 2019 год), а цена проекта значительно превысила $10 млрд.

Последняя попытка запустить ракету должна была состояться 14 ноября, но ее пришлось отложить из-за погоды — на Космический центр Кеннеди обрушился ураган «Николь». В теории, ракета и пристыкованный к ней корабль Orion должны выдерживать ветер до 137 километров в час, но ураган смог повредить теплоизолирующее покрытие корабля. Однако Майк Сарафин, руководитель проекта SLS со стороны NASA, заявил на пресс-конференции, что нанесенный урон незначителен, и запуск ракеты назначен на 16 ноября на 9:04 МСК без планов переносить его еще раз.

Старт пройдет в беспилотном варианте, и в случае успеха Orion проведет в космосе три недели, из них три дня — на орбите Луны. Во время следующего полета, Artemis 2, на борту будет экипаж, который совершит облет Луны перед запланированной на вторую половину 2020-х годов высадкой.

Наука и техника,Космический центр "Южный",NASA,
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