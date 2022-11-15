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50 минут назад

«ВКонтакте» перезапустит сервис такси в России

Ferra.ru

СМИ узнали, что «ВКонтакте» ведёт переговоры о партнёрстве с крупными российскими агрегаторами, чтобы перезапустить свой сервис такси. Ранее у VK был «Ситимобил», но его пришлось продать.

«ВКонтакте» перезапустит сервис такси в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Есть информация, что «ВКонтакте» может запустить мини-приложение «Такси ВКонтакте» внутри соцсети в партнёрстве с одним из агрегаторов. Пользователи смогут найти приложение во вкладке «Сервисы». Когда состоится запуск, ещё не ясно.

«Такси "ВКонтакте" не входило в периметр сделки по продаже "Ситимобил" изначально, поэтому проект был заморожен со стороны бывших владельцев. Мы приобретали часть активов, поэтому на первоначальных переговорах стороны не пришли к общему согласию и больше не возвращались к этому вопросу», — рассказали в пресс-службе «Ситимобил».

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