В России начались продажи дешёвых беспроводных наушников Realme

Помимо телевизоров Realme в продажу в России поступили новые наушники бренда. Это беспроводная модель Realme Buds T100, и у неё даже есть шумоподавление на базе алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Наушники продаются в чёрном и белом цветах по цене от 1490 рублей. Они весят всего 40,5 грамма (оба наушника с кейсом).

Наушники оснащены 10-мм драйвером, программные алгоритмы снижают сторонний шум во время звонков. Есть поддержка Bluetooth 5.3, звука DIRAC, и игрового режима с низкой задержкой — всего 88 мс. Также имеются сенсорное управление, Google Fast Pair и защита от влаги IPX5.