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1 час назад

В США начали доставлять посылки с Amazon дронами. Беспилотник сбрасывает их с высоты более 3 метров

Ferra.ru

Спустя 9 лет разговоров и обсуждений, Amazon наконец-то готова запустить доставку товаров беспилотниками.

В США начали доставлять посылки с Amazon дронами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Компания представила свой новейший дрон. Именно с его помощью планируется начать сбрасывать посылки с высоты около 3,5 метров в воздухе. Пока что речь идёт лишь о двух городах США.

Беспилотник, получивший название MK27-2, начнёт осуществлять доставку в Локфорде, штат Калифорния, и Колледж-Стейшн, штат Техас уже к концу 2022 года. Устройство способно перевозить посылки весом менее 2,2 кг.

Сообщается, что если во время полёта девайс столкнётся с другим летательным аппаратом, то он облетит его — для этого в него встроен ряд специальных сенсоров.

Представители Amazon заявили, что уже сегодня тысячи товаров из огромного ассортимента площадки могут быть доставлены с помощью такого беспилотника.

Наука и техника,Amazon,
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