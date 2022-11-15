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1 час назад

Google начала тестировать новый дизайн вкладок, основанный на вашей фоновой картинке

Ferra.ru

В 2022 году Google не так часто обновляла дизайн своего браузера Chrome. Как минимум, это касается десктопной версии приложения.

Google начала тестировать новый дизайн вкладок
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вдохновлённый Android, Google Chrome для настольных компьютеров получит новую динамическую тему, созданную на основе вашего текущего фона. Её можно протестировать уже сейчас — для этого достаточно иметь самую актуальную версию Chrome Canary и активировать соответствующий флаг в chrome://flags.

Отметим, что на данный момент вкладки будут менять свой цвет лишь в том случае, если пользователь установил фон из одной из коллекций, предоставленных Google. Пока что неясно, планирует ли компания реализовать функционал, позволяющий добавлять собственные изображения.

По мнению экспертов, тот факт, что нововведение только начинает появляться в Chrome Canary, полноценного его релиза стоит ждать лишь в Chrome версии 110. Её выход запланирован на февраль 2023 года.

Наука и техника,Google,
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