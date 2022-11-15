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9 минут назад

Китайские принтеры завоевывают Россию

Алиса Селезнёва

Доли основных игроков на рынке печатающих устройств в России с начала года кардинально изменились, так как китайские принтеры стремительно замещают американские. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании ITResearch сообщает РБК.

Китайские принтеры завоевывают Россию
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Еще в конце 2021 года американская компания HP была лидером российского рынка с долей 36%. Однако к концу третьего квартала 2022 года китайская Pantum стала крупнейшей компаний по количеству проданных в России принтеров, ее доля составила 53%,. А вот доля HP сократилась на 21%. При этом продажи японских Epson, Canon и Brother упали до 4–5%.

Источники РБК отметили, что положение иностранных брендов, за исключением Pantum, стало ухудшаться после начала российской спецоперации на Украине. В частности, доля HP к сентябрю снизилась до 12%, Xerox — до 4%.

Всего за первое полугодие в России было продано 613 тыс. принтеров и многофункциональных устройств (МФУ), что на 36% меньше, чем годом ранее. В третьем квартале в абсолютном выражении рынок начал расти, хотя год к году показал двузначное падение, заявили в ITResearch.

Рост рынка эксперты связывают это с тем, что стал ощущаться вклад поставок по схеме параллельного импорта с одновременным ростом роли Pantum и импортозамещения.

Ранее Американская компания Hewlett Packard Enterprise (HP) приостановила свою деятельность в России. А позднее компания приняла решение окончательно уйти из России и Белоруссии. Эксперты оценили потери HP от ухода с российского рынка в 1 млрд долларов.

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