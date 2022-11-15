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1 час назад

США ввели санкции против российского разработчика микросхем

Лера Букина

Американские власти решили ввести санкции в отношении «ППК Миландр» - российского разработчика и производителя интегральных микросхем. Кроме того, под ограничения попали юридические лица из Армении, Швейцарии и Тайваня, которые связаны с производителем, сообщил Госдеп.

США ввели санкции против российского разработчика микросхем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно тексту заявления госсекретаря Энтони Блинкена, решение прибегнуть к ограничительным мерам связано с тем, что компания функционирует в российской электронной отрасли и соприкасается с военной сферой.

Сообщается, что «ППК Миландр» принадлежит к военным и научно-исследовательским структурам. Кроме того, подчеркивается, что производитель участвует в выставках российского оружия.

Также рестрикции введены против компаний Milur Electronics (зарегистрирована в Армении), швейцарской компании Milur SA и тайваньской Sharp Edge Engineering Inc. В США утверждают, что продажи за границу осуществлялись через них.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в России зафиксировано увеличение доли бракованных микросхем и компонентов с февраля. Она выросла с 2% до 40%. Речь идет о поставках российским предприятиям из КНР. Собеседник издания отметил, что ситуация связана с прекращением официального сотрудничества зарубежных дистрибуторов с российскими партнерами.

Наука и техника,Энтони Блинкен,Госдеп США,
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