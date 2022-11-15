США ввели санкции против российского разработчика микросхем

Американские власти решили ввести санкции в отношении «ППК Миландр» - российского разработчика и производителя интегральных микросхем. Кроме того, под ограничения попали юридические лица из Армении, Швейцарии и Тайваня, которые связаны с производителем, сообщил Госдеп.

Согласно тексту заявления госсекретаря Энтони Блинкена, решение прибегнуть к ограничительным мерам связано с тем, что компания функционирует в российской электронной отрасли и соприкасается с военной сферой.

Сообщается, что «ППК Миландр» принадлежит к военным и научно-исследовательским структурам. Кроме того, подчеркивается, что производитель участвует в выставках российского оружия.

Также рестрикции введены против компаний Milur Electronics (зарегистрирована в Армении), швейцарской компании Milur SA и тайваньской Sharp Edge Engineering Inc. В США утверждают, что продажи за границу осуществлялись через них.