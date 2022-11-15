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31 минуту назад

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-34"

ТАСС

Китай успешно осуществил во вторник запуск спутника дистанционного зондирования Земли "Яогань-34". Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пуск состоялся в 09:38 по местному времени (04:38 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу). Аппарат был выведен в космос при помощи ракеты-носителя Long March-4С ("Чанчжэн-4-си").

Спутники этой серии предназначены для научных экспериментов, исследования земельных ресурсов, оценки сельскохозяйственного производства, а также для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

Нынешний запуск стал 450-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

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