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18 минут назад

Ученые СПбГУ синтезировали аналог самого сложного минерала на Земле

Телеканал «Наука»иещё 1

Группа ученых смогла синтезировать в лаборатории аналог самого сложного со структурной точки зрения минерала Земли — юингита, сообщили в СПбГУ. Научная публикация вышла в престижном журнале Materials.

Ученые СПбГУ синтезировали аналог самого сложного минерала на Земле
Фото: Телеканал «Наука»Телеканал «Наука»

Юингит был обнаружен в середине 2010-х годов в выработанной урановой шахте Плавно в Чехии. Из-за специфических термодинамических условий, необходимых для его образования, минерал очень редок. Он образуется как вторичный в старых шахтах после выработки урана.

Исследователи смогли получить юингит путем сочетания низкотемпературного гидротермального синтеза и испарения при комнатной температуре. По словам доцента кафедры кристаллографии СПбГУ и руководителя исследования Владислава Гуржия, уникальность юингита заключается в его кристаллической структуре, основу которой составляют нанокластеры из атомов урана и карбонатных групп. Такие структурные комплексы не были до этого известны вообще.

«У нашей лаборатории большой опыт синтеза аналогов природных материалов, но мы работали над экспериментом почти полтора года», — сказал Владислав Гуржий.

Кроме фундаментального научного интереса, исследование представляет и вполне практическую ценность.

«Поняв механизм вторичного минералообразования (перекристаллизации), в результате которого образуется юингит, можно будет контролировать процессы выноса урана в окружающую среду. Или, наоборот, создать условия, при которых в случае необходимости будет возможно перевести уран в растворенную форму, чтобы он стал менее опасен для человека», — добавил ученый.

Наука и техника,
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