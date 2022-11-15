Ученые выяснили, как текст песни влияет на ее популярность

Австралийские ученые из университета Кертин выяснили, какими качествами должна обладать песня, чтобы стать популярной. Для этого они проанализировали 271 композицию, вошедшую в британские чарты с 1999 по 2014 годы.

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Чтобы понять, насколько быстро человеческий мозг обрабатывает слова песен, исследователи с помощью специальной программы оценивали общую сложность текстов, а также наличие рифм. Выяснилось, что чем проще был текст, тем популярнее становилась песня. Однако при этом незамысловатые треки покидали чарты так же быстро, как в них попадали.

Ученые пришли к выводу, что созвучные рифмы и несложный текст являются двумя главными составляющими популярности трека. Однако эти же факторы приводят к тому, что песня быстро наскучивает слушателю.

О том, как влияет на популярность музыкальная составляющая композиции, исследователи не сообщили.