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1 час назад

Ученые выяснили, как текст песни влияет на ее популярность

Мир24

Австралийские ученые из университета Кертин выяснили, какими качествами должна обладать песня, чтобы стать популярной. Для этого они проанализировали 271 композицию, вошедшую в британские чарты с 1999 по 2014 годы.

Ученые выяснили, как текст песни влияет на ее популярность
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Чтобы понять, насколько быстро человеческий мозг обрабатывает слова песен, исследователи с помощью специальной программы оценивали общую сложность текстов, а также наличие рифм. Выяснилось, что чем проще был текст, тем популярнее становилась песня. Однако при этом незамысловатые треки покидали чарты так же быстро, как в них попадали.

Ученые пришли к выводу, что созвучные рифмы и несложный текст являются двумя главными составляющими популярности трека. Однако эти же факторы приводят к тому, что песня быстро наскучивает слушателю.

О том, как влияет на популярность музыкальная составляющая композиции, исследователи не сообщили.

Ранее японские ученые выявили у крыс чувство ритма.

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