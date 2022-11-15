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36 минут назад

IT-специалист Черток: износ батареи смартфона определяется по перегреву во время зарядки

Газета.Ruиещё 3

Износ батареи смартфона можно определить по нескольким признакам, в том числе по перегреву во время зарядки. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил руководитель отдела ИТ группы компаний «Рексофт» Евгений Черток.

Названы признаки износа аккумулятора смартфона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Такая ситуация опасна, так как это происходит из-за разгерметизации батареи или деградации ее внутренней структуры», — заявил Черток.

Кроме того, о скором окончании срока службы аккумулятора также свидетельствует деформация смартфона — например, если искривился корпус, отслоилось стекло или появились белесые пятна на экране. Все эти факторы зачастую вызваны вздутием батареи.

Еще одним признаком износа является невозможность удержать заряд или довести его до 100% — если пользователем замечены такие «симптомы», то это говорит о том, что аккумулятор пора заменить.

По словам эксперта, срок службы аккумулятора для брендовых моделей обычно составляет более двух лет, а для более бюджетных смартфонов — около года.

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