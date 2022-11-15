Названы признаки износа аккумулятора смартфона

Износ батареи смартфона можно определить по нескольким признакам, в том числе по перегреву во время зарядки. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил руководитель отдела ИТ группы компаний «Рексофт» Евгений Черток.

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«Такая ситуация опасна, так как это происходит из-за разгерметизации батареи или деградации ее внутренней структуры», — заявил Черток.

Кроме того, о скором окончании срока службы аккумулятора также свидетельствует деформация смартфона — например, если искривился корпус, отслоилось стекло или появились белесые пятна на экране. Все эти факторы зачастую вызваны вздутием батареи.

Еще одним признаком износа является невозможность удержать заряд или довести его до 100% — если пользователем замечены такие «симптомы», то это говорит о том, что аккумулятор пора заменить.