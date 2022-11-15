В России на 70% вырос спрос на страхование гаджетов

Спрос на страхование гаджетов за январь - сентябрь 2022 года на фоне ограничений поставок в Россию мобильных устройств и роста их стоимости вырос на 70% в годовом выражении, свидетельствует статистика продаж полисов "Росгосстраха".
"Сборы страховой премии на фоне ограничений поставок в Россию мобильных устройств и роста их стоимости только через одного из федеральных ретейлеров, входящего в число лидеров продаж цифровой и бытовой техники в России, по итогам трех кварталов 2022 года уже превышают на 14% показатели всего прошлого года. Если же сравнивать эти результаты с аналогичными за девять месяцев 2021 года, то рост еще существеннее - более чем на 70%", - указывают эксперты страховой компании.
Общий объем возмещения, выплаченного "Росгосстрахом" по страховым случаям с мобильной техникой, уже превысил в этом году 35 млн рублей.
"Мы ожидаем, что страхование гаджетов и дальше будет идти по нарастающей", - отметил директор по работе с ключевыми партнерами блока партнерского бизнеса ПАО СК "Росгосстрах" Алексей Ведунов.