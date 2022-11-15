В России на 70% вырос спрос на страхование гаджетов

"Сборы страховой премии на фоне ограничений поставок в Россию мобильных устройств и роста их стоимости только через одного из федеральных ретейлеров, входящего в число лидеров продаж цифровой и бытовой техники в России, по итогам трех кварталов 2022 года уже превышают на 14% показатели всего прошлого года. Если же сравнивать эти результаты с аналогичными за девять месяцев 2021 года, то рост еще существеннее - более чем на 70%", - указывают эксперты страховой компании.