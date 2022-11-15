Ученые обнаружили у крыс способность двигаться в ритм музыки

Ученые из Токийского университета установили, что двигаться в такт музыке способны не только люди, но и, например, лабораторные крысы. О том, какой темп композиций им нравится больше всего и что результаты эксперимента могут означать для нейробиологии, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: u-tokyo.ac.jp u-tokyo.ac.jp

Существует несколько типов поведения, которые, как долгое время считалось, свойственны только людям: например речь, смех или танец под музыку. Но в последствии почти все они были обнаружены и у других обитателей планеты Земля, пусть и в зачаточном виде. В языке дельфинов сегодня различают слоги, слова, фразы, абзацы, диалекты и даже имена. Смеяться умеют те же дельфины, собаки, крысы и некоторые попугаи. Однако ритмичный танец, синхронизированный с музыкальным сопровождением, всегда считался прерогативой человека.

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Группа биологов под руководством доцента Хирокадзу Такахаши из Высшей школы информационных наук и технологий Токийского университета провела серию опытов, в результате которых выяснилось, что по крайней мере некоторые крысы обладают врожденным чувством ритма и могут связывать движения собственного тела со звуками мелодии. Стоит оговориться: о полноценном танце речи, конечно, не идет. Крысы лишь кивают головой в такт – как люди, когда слышат любимую песню с четко выраженным ритмом.

Животных оснастили беспроводными миниатюрными акселерометрами. Они измеряли малейшие движения головы – настолько незаметные покачивания, что на видеозаписи их почти не видно. В эксперименте принимали участие и люди, которые тоже носили акселерометры. Затем всем испытуемым воспроизвели минутные отрывки из фортепианной сонаты Моцарта. Сделано это было с разной скоростью: 75%, 100%, 200% и 400%. Соната написана в темпе 132 BPM (ударов в минуту), и именно здесь – в диапазоне 120–140 BPM – крысы успешнее всего синхронизировали едва заметные кивки головы с мелодией.

Кстати, если говорить о более современной музыке, то в этом темпе играет большинство песен в стиле "диско". И люди тоже успешнее всего пританцовывают именно при такой скорости чередования сильных долей в тактах.

Такая "музыкальность" лабораторных животных является врожденной. Оказывается, это связано с показателем, который ученые назвали "постоянная времени мозга" – момент, за который нейроны успевают отреагировать на внешний сигнал. Как выяснилось, он одинаков для всех представителей биосферы Земли, в отличие от "постоянной времени тела" – периода, за который на внешний раздражитель успевают отреагировать мышцы.

На вопрос, для чего вообще природа заложила в организм крыс (возможно, и других видов) способность синхронизировать движения с ритмом, ученые пока ответа не нашли. Хирокадзу Такахаши говорит:

"Я специалист по электрофизиологии – науке, которая исследует электрическую активность в мозге, и много лет изучаю слуховую кору крыс. Музыка оказывает сильное воздействие на мозг и оказывает глубокое влияние на эмоции и познание. Чтобы эффективно использовать это, нужно раскрыть нейронный механизм, лежащий в основе этого факта".

Одним словом, танец под музыку присущ не только людям, но и таким достаточно далеко стоящим от человека на эволюционной лестнице животным, как крысы. Но при этом мы одинаково хорошо воспринимаем темп 120–140 ударов в минуту. И этот факт, возможно, говорит о том, что композиции в стиле "диско" лучше всего соответствует глубинным процессам, протекающим в мозге самых разных видов. Значит, ABBA и Boney M писали музыку, которая нравится всему живому на планете Земля, буквально "и слону и даже маленькой улитке". Это, конечно, шутка.