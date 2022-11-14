Биологи впервые заметили, как обезьяны хвастаются

"Люди делятся опытом друг с другом, чтобы получить социальный ответ. Это доставляет нам удовольствие, и даже в первый год жизни мы начинаем показывать другим интересные вещи, которые мы нашли. Ранее считалось, что это уникальная человеческая черта, однако мы наблюдали опровержение этой теории. Фиона показывала своей матери лист не потому, что она хотела, чтобы Сазерленд что-то делала с листом, а чтобы просто показать его. Фиона хвасталась", – объяснили ученые.