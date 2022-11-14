Биологи впервые заметили, как обезьяны хвастаются

Биологи из Йоркского университета впервые наблюдали за тем, как обезьяна хвасталась. Работа исследователей опубликована в журнале PNAS.
Ученые сняли видеозапись, на которой шимпанзе Фиона показывает своей матери Сазерленд лист, чтобы получить ответную реакцию.
По словам ученых, это был референциальный жест — действие, призывающее обратить внимание на некий внешний объект. Люди начинают их использовать в первый год жизни, однако другие приматы никогда не были замечены в таком поведении. Все ранее задокументированные жесты у приматов были связаны с просьбами дать что-то, а не призывом посмотреть на объект.
"Люди делятся опытом друг с другом, чтобы получить социальный ответ. Это доставляет нам удовольствие, и даже в первый год жизни мы начинаем показывать другим интересные вещи, которые мы нашли. Ранее считалось, что это уникальная человеческая черта, однако мы наблюдали опровержение этой теории. Фиона показывала своей матери лист не потому, что она хотела, чтобы Сазерленд что-то делала с листом, а чтобы просто показать его. Фиона хвасталась", – объяснили ученые.
Ученые также изучили более 80 подобных случаев, чтобы исключить альтернативные объяснения такого поведения, включая совместное использование пищи или инициирование ухода или игры. По словам исследователей, открытие может иметь значение для понимания эволюции человеческого социального поведения.