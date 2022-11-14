Google выплатит $400 миллионов из-за отслеживания геолокаций

Руководство Google согласилось выплатить денежные средства в размере порядка $400 млн с тем, чтобы урегулировать поданный против компании иск. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что ранее 40 американских штатов обвинили компанию в том, что она незаконно отслеживала местоположение пользователей, нарушала их конфиденциальность.
Генпрокурор Коннектикута Уильям Тонг заявил, что урегулирование иска на $391,5 млн «является исторической победой для потребителей в эпоху растущей зависимости от технологий».
Юрист уточнил, что сведения о местоположении являются едва ли не наиболее конфиденциальной и ценной разновидностью персональных данных.