Google выплатит $400 миллионов из-за отслеживания геолокаций

Руководство Google согласилось выплатить денежные средства в размере порядка $400 млн с тем, чтобы урегулировать поданный против компании иск. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее 40 американских штатов обвинили компанию в том, что она незаконно отслеживала местоположение пользователей, нарушала их конфиденциальность.

Генпрокурор Коннектикута Уильям Тонг заявил, что урегулирование иска на $391,5 млн «является исторической победой для потребителей в эпоху растущей зависимости от технологий».