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39 минут назад

Google выплатит $400 миллионов из-за отслеживания геолокаций

Илья Родин

Руководство Google согласилось выплатить денежные средства в размере порядка $400 млн с тем, чтобы урегулировать поданный против компании иск. Об этом пишет РИА «Новости».

Google выплатит $400 миллионов из-за отслеживания геолокаций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее 40 американских штатов обвинили компанию в том, что она незаконно отслеживала местоположение пользователей, нарушала их конфиденциальность.

Генпрокурор Коннектикута Уильям Тонг заявил, что урегулирование иска на $391,5 млн «является исторической победой для потребителей в эпоху растущей зависимости от технологий».

Юрист уточнил, что сведения о местоположении являются едва ли не наиболее конфиденциальной и ценной разновидностью персональных данных.

Наука и техника,Google,
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