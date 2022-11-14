11-летний подросток обогнал Хокинга и Эйнштейна по уровню интеллекта

Подросток из Лидса, Великобритания, набрал максимальный для людей в возрасте до 18 лет балл за IQ-тест Менса и обогнал Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна по уровню интеллекта. Об этом сообщает Metro.

Друзья 11-летнего Юсуфа Шаха всегда говорили ему, что он очень умен, и однажды подросток решил проверить, правда ли это. Чтобы оценить свои интеллектуальные возможности, Шах сдал IQ-тест Менса и получил рекордную оценку. Его результат оказался на один балл выше, чем у физиков-теоретиков Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна.

Свое достижение подросток отметил в ресторане с родителями и братьями. По словам матери Шаха, она очень гордится достижениями сына, но в шутку подмечает, что его отец все равно умнее.

«Мы рады, но относимся к случившемуся легко. Я всегда говорю сыну: "Даже если ты талантлив, нужно еще быть самым трудолюбивым"», — сказала она.

«Мы никак особенно не готовили сына к тесту. К этому испытанию трудно готовиться, поэтому мы вели себя как обычно», — рассказал отец Шаха.

Восьмилетний брат подростка заявил, что тоже надеется пройти тест, когда подрастет.

В будущем Шах мечтает изучать математику в Оксфорде или Кембридже. Для этого он дает регулярную нагрузку мозгам: решает задачи, разгадывает судоку и собирает кубик Рубика.