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1 час назад

11-летний подросток обогнал Хокинга и Эйнштейна по уровню интеллекта

Lenta.ruиещё 1

Подросток из Лидса, Великобритания, набрал максимальный для людей в возрасте до 18 лет балл за IQ-тест Менса и обогнал Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна по уровню интеллекта. Об этом сообщает Metro.

11-летний подросток обогнал Хокинга и Эйнштейна по уровню интеллекта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Друзья 11-летнего Юсуфа Шаха всегда говорили ему, что он очень умен, и однажды подросток решил проверить, правда ли это. Чтобы оценить свои интеллектуальные возможности, Шах сдал IQ-тест Менса и получил рекордную оценку. Его результат оказался на один балл выше, чем у физиков-теоретиков Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна.

Свое достижение подросток отметил в ресторане с родителями и братьями. По словам матери Шаха, она очень гордится достижениями сына, но в шутку подмечает, что его отец все равно умнее.

«Мы рады, но относимся к случившемуся легко. Я всегда говорю сыну: "Даже если ты талантлив, нужно еще быть самым трудолюбивым"», — сказала она.

«Мы никак особенно не готовили сына к тесту. К этому испытанию трудно готовиться, поэтому мы вели себя как обычно», — рассказал отец Шаха.

Восьмилетний брат подростка заявил, что тоже надеется пройти тест, когда подрастет.

В будущем Шах мечтает изучать математику в Оксфорде или Кембридже. Для этого он дает регулярную нагрузку мозгам: решает задачи, разгадывает судоку и собирает кубик Рубика.

Ранее сообщалось, что английский школьник Барнаби Суинберн попросил у родителей на Рождество два подарка — IQ-тест Менса и криптовалюту. 12-летний подросток получил максимальную оценку за тест — 162 балла.

Наука и техника,Альберт Эйнштейн,Стивен Хокинг,
18+
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