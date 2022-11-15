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31 минуту назад

Найденные на мусорке тапочки Стива Джобса продали за $218 тысяч

Газета.Ruиещё 2

Замшевые сандалии Birkenstock Arizona, которые принадлежали бывшему гендиректору Apple Стиву Джобсу, были проданы на аукционе за $218,7 тыс. (около 13,2 млн руб). Об этом сообщает портал Apple Insider.

Найденные на мусорке тапочки Стива Джобса продали за $218 тысяч
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно описанию лота на Julien's Auctions, Джобс носил эту обувь в 1970-х и 1980-х годах. После они оказались на мусорке в доме Джобса, откуда их достал шеф-повар Марк Шефф. На странице с сандалиями также говорится, что стелька из пробки и джута сохранила отпечаток стопы бизнесмена.

Изначально изношенную обувь основателя Apple оценили в $22,5 тыс., однако всего за пару дней лот ушел за $218,7 тыс. Имя покупателя сандалий Birkenstock Arizona не раскрывается. Вместе с обувью ему также вручат NFT с изображением сандалий.

Наука и техника,Стив Джобс,Apple,
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