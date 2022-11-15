Найденные на мусорке тапочки Стива Джобса продали за $218 тысяч

Замшевые сандалии Birkenstock Arizona, которые принадлежали бывшему гендиректору Apple Стиву Джобсу, были проданы на аукционе за $218,7 тыс. (около 13,2 млн руб). Об этом сообщает портал Apple Insider.

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Согласно описанию лота на Julien's Auctions, Джобс носил эту обувь в 1970-х и 1980-х годах. После они оказались на мусорке в доме Джобса, откуда их достал шеф-повар Марк Шефф. На странице с сандалиями также говорится, что стелька из пробки и джута сохранила отпечаток стопы бизнесмена.