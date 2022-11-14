МКС могут превратить в музей

Судьба Международной космической станции в настоящее время не решена окончательно, заявил в понедельник, 14 октября, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев. Об этом пишет ТАСС.

Фото: NASA NASA

«Окончательный сценарий судьбы МКС не определен», - пояснил Крикалев.

Чиновник уточнил, что рассматриваются несколько вариантов. В частности, предлагается создание на базе станции своего рода космического музея.

Кроме того, МКС предположительно может быть использована в качестве сборочного стапеля для модулей, на котором можно будет проверять их работу.