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1 час назад

МКС могут превратить в музей

Илья Родин

Судьба Международной космической станции в настоящее время не решена окончательно, заявил в понедельник, 14 октября, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев. Об этом пишет ТАСС.

МКС могут превратить в музей
Фото: NASANASA

«Окончательный сценарий судьбы МКС не определен», - пояснил Крикалев.

Чиновник уточнил, что рассматриваются несколько вариантов. В частности, предлагается создание на базе станции своего рода космического музея.

Кроме того, МКС предположительно может быть использована в качестве сборочного стапеля для модулей, на котором можно будет проверять их работу.

Крикалев подчеркнул, что станция может продолжить работу после 2024 года, конкретные сроки прекращения ее эксплуатации пока не определены.

Наука и техника,Сергей Крикалев,Роскосмос,
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