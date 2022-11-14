В Египте обнаружили мумии с татуировками

Археологи нашли в Египте две мумии женщин с татуировками-оберегами. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщило британское издание Daily Mail.

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Останки принадлежат женщинам, умершим в возрасте от 25 до 34 лет. Символы на их телах были нанесены в области поясницы. По словам специалистов, татуировки связаны с божеством Бесом, который, как полагали, оберегал женщин и детей, особенно во время родов.

Кроме того, исследователи обнаружили несколько статуэток рядом с мумиями, которые также имеют похожие изображения в тех же местах — на нижней части спины и верхней части бедра. По словам ученых, это дает дополнительные основания полагать, что татуировки использовались в качестве оберега.

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