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46 минут назад

В Египте обнаружили мумии с татуировками

Вечерняя Москва

Археологи нашли в Египте две мумии женщин с татуировками-оберегами. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщило британское издание Daily Mail.

В Египте обнаружили мумии с татуировками
Фото:  shutterstock shutterstock

Останки принадлежат женщинам, умершим в возрасте от 25 до 34 лет. Символы на их телах были нанесены в области поясницы. По словам специалистов, татуировки связаны с божеством Бесом, который, как полагали, оберегал женщин и детей, особенно во время родов.

Кроме того, исследователи обнаружили несколько статуэток рядом с мумиями, которые также имеют похожие изображения в тех же местах — на нижней части спины и верхней части бедра. По словам ученых, это дает дополнительные основания полагать, что татуировки использовались в качестве оберега.

26 июля доцент кафедры российской истории и документоведения НИУ «БелГУ» Владимир Сарапулкин рассказал про обнаруженный в Астраханской области культурный слой Хазарского времени. Предполагается, что он может быть связан со столицей Хазарского каганата.

По словам ученого, находка означает, что столичный регион Хазарии стал открытым для археологии. Теперь получены первые представления о том, как там жили люди.

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