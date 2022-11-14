В Китае археологи обнаружили терракотовые фигурки танцоров

Китайские археологи обнаружили терракотовые фигурки в провинции Шаньси. Об этом сообщает China Daily.

Фото: Datong Institute of Cultural Relics and Archaeology Datong Institute of Cultural Relics and Archaeology

Работы были проведены специалистами Университета Шаньси Датун. Статуэтки находились в Датуне в гробнице эпохи империи Северная Вэй, существовавшей на севере современного Китая в 386-535 годах. Фигурки изображают людей в динамичных позах — танцоров, музыкантов, слуг за работой, а также животных. Исходя из этого, похороненные, скорее всего, относились к элите общества.

Ученые надеются, что анализ этих фигурок позволит больше узнать о китайских костюмах и бытовой жизни той эпохи, а также о погребальных ритуалах и мифологии.

Северная Вэй прославилась как патрон искусства и культуры. При этом южная часть китайской цивилизации под властью местных династий не считала северное государство «подлинно» китайским из-за тесной связи с народом хунну.