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28 минут назад

В Китае археологи обнаружили терракотовые фигурки танцоров

Газета.Ru

Китайские археологи обнаружили терракотовые фигурки в провинции Шаньси. Об этом сообщает China Daily.

В Китае археологи обнаружили терракотовые фигурки танцоров
Фото: Datong Institute of Cultural Relics and ArchaeologyDatong Institute of Cultural Relics and Archaeology

Работы были проведены специалистами Университета Шаньси Датун. Статуэтки находились в Датуне в гробнице эпохи империи Северная Вэй, существовавшей на севере современного Китая в 386-535 годах. Фигурки изображают людей в динамичных позах — танцоров, музыкантов, слуг за работой, а также животных. Исходя из этого, похороненные, скорее всего, относились к элите общества.

Ученые надеются, что анализ этих фигурок позволит больше узнать о китайских костюмах и бытовой жизни той эпохи, а также о погребальных ритуалах и мифологии.

Северная Вэй прославилась как патрон искусства и культуры. При этом южная часть китайской цивилизации под властью местных династий не считала северное государство «подлинно» китайским из-за тесной связи с народом хунну.

Ранее археологи выяснили, чем скрепляли каменные орудия неандертальцы с Кавказа.

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