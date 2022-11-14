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36 минут назад

У крыс впервые выявили чувство ритма

Lenta.ru

Ученые из Токийского университета выявили у крыс чувство ритма. Это первый подобный случай, зафиксированный у грызунов. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

У крыс впервые выявили чувство ритма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В процессе испытаний специалисты изучили реакцию 20 человек и 10 крыс на одну и ту же композицию, которую включили с четырьмя различными темпами. Участников оснастили беспроводными акселерометрами, которые измеряли даже небольшие движения головы. Затем испытуемым дали прослушать одноминутные отрывки из сонаты Моцарта в темпе на 75, 100, 200 и 400 процентов от первоначальной скорости, которая составляла 132 bpm (beats per minute, удары в минуту).

Наиболее выраженной синхронности крысы достигли при 120-140 bpm. Авторы отметили, что как люди, так и животные дергали головами в такт одному и тому же ритму и уровень подергивания головой снижался при ускорении темпа. Причем эта способность у крыс оказалась врожденной, то есть без какого-либо обучения или предварительного воздействия музыкой, что было обнаружено впервые.

Этот эксперимент был необходим для изучения того, как музыка оказывает воздействие на мозг, эмоции и познание. Чтобы наиболее эффективно использовать музыку, следует выявить нейронный механизм, лежащий в основе этого эмпирического опыта.

В октябре 2022 года группа исследователей из Института психолингвистики Макса Планка в Неймегене и Морского центра Питербурен зафиксировала у тюленей чувство ритма.

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