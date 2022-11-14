Создана первая в мире рабочая клавиатура из кубиков LEGO

На Kickstarter продают первую в мире клавиатуру, которая совместима с кубиками LEGO. Её назвали Pixel.

Клавиатуру продают с клавишами, на которые уже нанесены буквы и цифры. Особенность устройства, конечно, в больших возможностях для его кастомизации. Можно вставлять какие-угодно кубики и клавиатура будет выглядеть оригинально.

Создатели клавиатуры также предлагают в комплекте клавиши без букв и цифр. Менять же кнопки крайне удобно.