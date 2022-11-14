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39 минут назад

Создана рабочая клавиатура из кубиков LEGO

Ferra.ru

На Kickstarter продают первую в мире клавиатуру, которая совместима с кубиками LEGO. Её назвали Pixel.

Создана первая в мире рабочая клавиатура из кубиков LEGO
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Клавиатуру продают с клавишами, на которые уже нанесены буквы и цифры. Особенность устройства, конечно, в больших возможностях для его кастомизации. Можно вставлять какие-угодно кубики и клавиатура будет выглядеть оригинально.

Создатели клавиатуры также предлагают в комплекте клавиши без букв и цифр. Менять же кнопки крайне удобно.

Чтобы получить клавиатуру Pixel, нужно заплатить от 189 долларов.

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