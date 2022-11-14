Аппарат-«проводник» CAPSTONE для лунной станции вышел на орбиту вокруг Луны

Спутник-кубсат CAPSTONE вышел на орбиту вокруг Луны. Об этом сообщает официальный блог NASA.

Фото: NASA NASA

Этот сравнительно крупный для кубсата аппарат длиной 12U (12 стандартных 10-сантиметровых «кубиков») необходим для проверки стабильности орбиты NRHO. Это эллиптическая орбита с апоселением 71 тыс. километров и периселением 3,5 тыс. километров, которую в будущем займет окололунная станция Gateway. В 3:39 по МСК CAPSTONE включил двигатели и перешел на эту орбиту с транслунной траектории. В течение следующих пяти дней аппарат совершит еще несколько маневров для уточнения орбиты и исследования особенностей маневрирования по ней. CAPSTONE также стал первым кубсатом на окололунной орбите.