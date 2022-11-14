Археологи выяснили, чем скрепляли каменные орудия неандертальцы с Кавказа

Кавказские неандертальцы использовали битум для крепления каменного орудия к деревянной части. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.
Работа была выполнена специалистами «Лаборатории доистории» и Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН. Исследователи изучили орудия, найденные в Мезмайской пещере неподалеку от Майкопа и в гроте Сарадж-Чуко близ Нальчика. В них располагались известные стоянки эпохи палеолита, организованные неандертальцами.
Оказалось, что на этих каменных орудиях есть следы черной липкой субстанции, находящейся в тех местах, где каменная часть должна примыкать к деревянной — к рукоятке, к черенку или к древку. Анализ этого вещества методом Фурье-спектроскопии показал, что это — битум, минеральное клейкое вещество, образующееся из нефти естественным путем. При этом битум разных орудий отличается по составу, что доказывает, что их изготовили разные неандертальцы из разных районов.
«Следует особо отметить, что для мустьерских материалов Кавказа и Восточной Европы впервые доказано использование битума для крепления каменных орудий в древках. Использование клеящих веществ и сложносоставных орудий древними людьми сыграло важную роль в социальном и технологическом развитии всего рода Homo». — пояснила руководитель проекта Любовь Голованова.