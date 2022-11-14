В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
33 минуты назад

Археологи обнаружили каменные орудия кавказских неандертальцев, скрепленные битумом

Газета.Ru

Кавказские неандертальцы использовали битум для крепления каменного орудия к деревянной части. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

Археологи выяснили, чем скрепляли каменные орудия неандертальцы с Кавказа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Работа была выполнена специалистами «Лаборатории доистории» и Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН. Исследователи изучили орудия, найденные в Мезмайской пещере неподалеку от Майкопа и в гроте Сарадж-Чуко близ Нальчика. В них располагались известные стоянки эпохи палеолита, организованные неандертальцами.

Оказалось, что на этих каменных орудиях есть следы черной липкой субстанции, находящейся в тех местах, где каменная часть должна примыкать к деревянной — к рукоятке, к черенку или к древку. Анализ этого вещества методом Фурье-спектроскопии показал, что это — битум, минеральное клейкое вещество, образующееся из нефти естественным путем. При этом битум разных орудий отличается по составу, что доказывает, что их изготовили разные неандертальцы из разных районов.

«Следует особо отметить, что для мустьерских материалов Кавказа и Восточной Европы впервые доказано использование битума для крепления каменных орудий в древках. Использование клеящих веществ и сложносоставных орудий древними людьми сыграло важную роль в социальном и технологическом развитии всего рода Homo». — пояснила руководитель проекта Любовь Голованова.

Наука и техника,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители