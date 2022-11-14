Археологи выяснили, чем скрепляли каменные орудия неандертальцы с Кавказа

Работа была выполнена специалистами «Лаборатории доистории» и Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН . Исследователи изучили орудия, найденные в Мезмайской пещере неподалеку от Майкопа и в гроте Сарадж-Чуко близ Нальчика . В них располагались известные стоянки эпохи палеолита, организованные неандертальцами.

Оказалось, что на этих каменных орудиях есть следы черной липкой субстанции, находящейся в тех местах, где каменная часть должна примыкать к деревянной — к рукоятке, к черенку или к древку. Анализ этого вещества методом Фурье-спектроскопии показал, что это — битум, минеральное клейкое вещество, образующееся из нефти естественным путем. При этом битум разных орудий отличается по составу, что доказывает, что их изготовили разные неандертальцы из разных районов.