Россияне начали зарабатывать на переносе приложений, удалённых из App Store

На «Авито» начали массово появляться от частных лиц и компаний о предоставлении услуг переноса или установки на смартфоны приложений банков, удалённых из App Store.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как пишет «Коммерсант», по запросу «установка банковских приложений» по всей России «Авито» выдаёт около 5 тысяч объявлений. В среднем услуга стоит 500 рублей. Один из тех, кто занимается установкой удалённых приложений на iPhone, рассказал, что необходимо иметь на ноутбуке или ПК приложение для удалённого доступа AnyDesk и Apple iMazing.

Процедура такая: к iMazing подключается устройство клиента, а затем на него устанавливается профиль оригинального приложения. Если у пользователя приложение было установлено раньше и оно есть в библиотеке iTunes, ничего больше делать не требуется. Если же приложение не было установлено, специалисту нужно зайти в свою учётную запись iTunes и перенести программу оттуда.