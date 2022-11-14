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1 час назад

Российские дельцы начали зарабатывать на переносе на смартфоны приложений, удалённых из App Store

Ferra.ruиещё 1

На «Авито» начали массово появляться от частных лиц и компаний о предоставлении услуг переноса или установки на смартфоны приложений банков, удалённых из App Store.

Россияне начали зарабатывать на переносе приложений, удалённых из App Store
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как пишет «Коммерсант», по запросу «установка банковских приложений» по всей России «Авито» выдаёт около 5 тысяч объявлений. В среднем услуга стоит 500 рублей. Один из тех, кто занимается установкой удалённых приложений на iPhone, рассказал, что необходимо иметь на ноутбуке или ПК приложение для удалённого доступа AnyDesk и Apple iMazing.

Процедура такая: к iMazing подключается устройство клиента, а затем на него устанавливается профиль оригинального приложения. Если у пользователя приложение было установлено раньше и оно есть в библиотеке iTunes, ничего больше делать не требуется. Если же приложение не было установлено, специалисту нужно зайти в свою учётную запись iTunes и перенести программу оттуда.

Эксперты призвали быть осторожными с такими услугами. Если сервис просит клиента предоставить Apple ID с паролем, следует отказаться.

Наука и техника,Коммерсант,Apple,
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