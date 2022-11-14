NASA рассказало, почему инопланетяне до сих пор не связались с Землей

Исследователи NASA рассказали, почему жители Земли все еще ни разу не сталкивались с разумной внеземной жизнью. В опубликованной в Arxiv статье о теории «Великого фильтра» ученые высказали мнение, что инопланетные цивилизации могли существовать, однако они уничтожили себя до того, как вступили в контакт с землянами.

В рамках своего исследования пятеро экспертов предположили, что человечество также находится на пути к тому, чтобы «отфильтровать» себя и уничтожить свою цивилизацию. Однако, если люди смогут понять это и разгадать, каким именно образом другие представители жизни в космосе себя уничтожили, то, скорее всего, избегут этой же участи.

Напомним что ранее суперкомпьютер World One, который прогнозирует цивилизационные закономерности, установил срок вымирания человечества. Согласно его вычислениям, крах цивилизации может произойти к 2050 году, а основным фактором станет критическое загрязнение планеты.