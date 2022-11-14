В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
10 минут назад

NASA рассказало, почему инопланетяне до сих пор не связались с Землей

Никита Бородкин

Исследователи NASA рассказали, почему жители Земли все еще ни разу не сталкивались с разумной внеземной жизнью. В опубликованной в Arxiv статье о теории «Великого фильтра» ученые высказали мнение, что инопланетные цивилизации могли существовать, однако они уничтожили себя до того, как вступили в контакт с землянами.

NASA рассказало, почему инопланетяне до сих пор не связались с Землей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В рамках своего исследования пятеро экспертов предположили, что человечество также находится на пути к тому, чтобы «отфильтровать» себя и уничтожить свою цивилизацию. Однако, если люди смогут понять это и разгадать, каким именно образом другие представители жизни в космосе себя уничтожили, то, скорее всего, избегут этой же участи.

Напомним что ранее суперкомпьютер World One, который прогнозирует цивилизационные закономерности, установил срок вымирания человечества. Согласно его вычислениям, крах цивилизации может произойти к 2050 году, а основным фактором станет критическое загрязнение планеты.

Кроме того, недавно об обязательном вымирании человечества говорил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

Наука и техника,Игорь Митрофанов,NASA,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители