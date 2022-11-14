В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
10 минут назад

NYT: Илон Маск планирует отменить бесплатное питание в офисах Twitter

Газета.Ru

Новый владелец Twitter Илон Маск хочет заставить сотрудников платить за обеды, которые раньше были бесплатными. Об этом в своем материале, посвященном недавней покупке миллиардера, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

Маск планирует отменить бесплатное питание в офисах Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он уволил три четверти всех сотрудников. Теперь он хочет уморить голодом оставшихся. Он просто фэйл во плоти», — так прокомментировал публикацию NYT один из пользователей Twitter.

В ответ на это Маск заявил, что цена одного обеда для сотрудника за последний год превысила $400, а затраты на питание в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско составили около $13 млн.

«Что особенно странно, учитывая, что никто в офис не ходил», — заявил миллиардер, имея в виду удаленный режим работы в компании.

В начале ноября в письме сотрудникам Twitter Маск отменил «удаленку», сообщив о том, что отныне все должны посещать офис и находиться в нем как минимум сорок часов в неделю. Исключения из этого правила должны быть одобрены лично Маском.

Наука и техника,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители