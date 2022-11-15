Астрофизики установили, когда золото появилось в галактике Млечный путь

Используя суперкомпьютер ATERUI II в Центре вычислительной астрофизики Национальной астрономической обсерватории Японии , астрофизики из Университета Тохоку установили, что золото в Млечном пути образовалось примерно 10 млрд лет назад. Работа ученых опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Все земные элементы — от углерода и кислорода до кремния и золота — образовались в древних звездах в процессе их эволюции, в ходе термоядерных реакций. После взрыва сверхновых все элементы распространились по Вселенной. Ученые хотели проследить формирование и распространение некоторых элементов по Вселенной. Для этого они создали компьютерные модели, которые отслеживали формирование виртуальной галактики Млечный Путь от Большого взрыва до настоящего времени.