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36 минут назад

Астрофизики установили, когда золото появилось в галактике Млечный путь

Газета.Ruиещё 2

Используя суперкомпьютер ATERUI II в Центре вычислительной астрофизики Национальной астрономической обсерватории Японии, астрофизики из Университета Тохоку установили, что золото в Млечном пути образовалось примерно 10 млрд лет назад. Работа ученых опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астрофизики установили, когда золото появилось в галактике Млечный путь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Все земные элементы — от углерода и кислорода до кремния и золота — образовались в древних звездах в процессе их эволюции, в ходе термоядерных реакций. После взрыва сверхновых все элементы распространились по Вселенной. Ученые хотели проследить формирование и распространение некоторых элементов по Вселенной. Для этого они создали компьютерные модели, которые отслеживали формирование виртуальной галактики Млечный Путь от Большого взрыва до настоящего времени.

Оказалось, что большинство богатых золотом звезд образовались более 10 млрд лет назад в небольших галактиках, которые позже слились, образовав Млечный Путь.

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